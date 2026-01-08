Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 16:13

В чат ChatGPT стало проще консультироваться о здоровье

OpenAI объявила о запуске ChatGPT Health

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Компания OpenAI представила специальный продукт для здоровья в рамках своего чат-бота — ChatGPT Health. Это выделенный, изолированный раздел, предназначенный для консультаций по вопросам медицины. Главная особенность — возможность интеграции с медицинскими записями и популярными приложениями для отслеживания здоровья.

Решение о запуске связано с растущим спросом: по данным компании, более 230 млн пользователей еженедельно задают ChatGPT вопросы о здоровье, что составляет свыше 5% всех запросов. Причем 70% таких обращений приходятся на время внерабочих часов медицинских учреждений.

Работа сервиса построена в изолированной среде: данные из ChatGPT Health не используются для обучения моделей и не передаются в обычные чаты. При этом информация из основных диалогов может учитываться в Health, но обратный перенос данных исключен. Если пользователь начинает обсуждать тему здоровья в основном чате, система предложит перейти в защищенный раздел.

OpenAI подчеркивает, что сервис не является медицинским диагностическим или лечебным инструментом. Над его разработкой в течение двух лет работала команда с привлечением более 260 врачей-консультантов.

Ранее в России сделали новую нейросеть, она оптимизирует работу автомобильных заправок, чтобы сократить очереди. В настоящее время систему тестируют на АЗС в ряде российских городов. Внедрение проекта запланировано на 2026 год.

