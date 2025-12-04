Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 14:43

Партнер Ростеха разработал нейросеть для сокращения очередей на АЗС

Российская нейросеть от NtechLab поможет сократить очереди на АЗС в 2026 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российская нейросеть оптимизирует работу автомобильных заправок, чтобы сократить очереди, сообщили РИА Новости в компании-разработчике NtechLab (партнер Ростеха). В настоящее время систему тестируют на АЗС в ряде российских городов. Внедрение проекта запланировано на 2026 год.

Технологический партнер госкорпорации «Ростех» компания NtechLab разработала нейросеть, которая поможет избежать очередей на автомобильных заправках. Сейчас решение проходит тестовую эксплуатацию на АЗС российских городов. Полноценное внедрение продукта в экосистемы автозаправочных станций планируется в следующем году, — сообщили в NtechLab.

ИИ анализирует видео с камер наблюдения на заправке в режиме реального времени. Если система фиксирует скопление машин или образование затора, она немедленно оповещает управляющего АЗС.

Система поможет персоналу оперативно отрегулировать поток транспорта, перенаправить водителей к свободным колонкам или принять другие меры для разгрузки АЗС. Если же реакции на предупреждение не последует, то система передаст сигнал о проблеме в головной офис сети для принятия решений.

Ранее стало известно, что средняя розничная стоимость бензина в России снижается третью неделю подряд, достигнув 65,04 рубля за литр. С 17 по 24 ноября цена уменьшилась на 0,26%, тогда как дизельное топливо подорожало на 0,55%, до 75,21 рубля за литр.

нейросети
искусственный интеллект
Ростех
Россия
АЗС
автозаправки
