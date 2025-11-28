Правительство ЛНР сообщило, что дроны ВСУ атаковали три АЗС на севере региона

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали три автозаправочные станции на севере Луганской Народной Республики, сообщила пресс-служба правительства региона. Сначала двум атакам противника подвергся Старобельский муниципальный округ. Затем один прилет был зафиксирован в Белокуракинском округе. Обошлось без возгораний.
Повреждены фасады зданий. <…> Еще один удар по АЗС зафиксирован в Белокуракинском округе, — говорится в публикации.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре человека пострадали при атаках ВСУ на регион. По его словам, это произошло в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань и Днепряны. Трое раненых были госпитализированы.
Позже в правительстве ЛНР заявили, что в прифронтовых районах были зафиксированы атаки БПЛА на объекты жизнеобеспечения. Там отметили, что дроны ВСУ целенаправленно атаковали подстанции и участки газопроводов. Инциденты произошли в зонах, находящихся в непосредственной близости от линии боевых действий.