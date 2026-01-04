Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 12:52

«Продолжим работу»: Собянин о восстановлении инфраструктуры в Донбассе

Собянин: с 2022 года в ЛДНР восстановили 1100 км инженерных коммуникаций

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Московским специалистам удалось привести в порядок более 1100 км инженерных коммуникаций в ЛНР и ДНР, заявил в своем блоге в MAX мэр столицы Сергей Собянин. C 2022 по 2025 год в новых регионах страны также было восстановлено более 2,6 млн квадратных метров дорог.

В этом году продолжим работу. Даже в праздничные дни в Донецке и Луганске круглосуточно дежурят аварийные бригады столичных коммунальных служб, — подчеркнул мэр.

Особое внимание уделяется социальным объектам и поддержанию жизнедеятельности городов в экстренных условиях. В Донецке завершен капитальный ремонт поликлиники 1950 года постройки, а в Луганске полностью восстановлена музыкальная школа. На текущий момент строители завершают основные работы в донецкой школе, пострадавшей от многолетних обстрелов.

Столичные аварийные бригады дежурят в городах-побратимах круглосуточно, оперативно устраняя последствия обстрелов и аварии на теплотрассах. В Донецке, где сохраняются проблемы с водоснабжением, дополнительно организован круглосуточный развоз воды силами московских коммунальных служб.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике есть проблемы с водоснабжением из-за дефицита осадков и блокады со стороны Украины. Он добавил, что для устранения последствий водной блокады необходимо восстановить канал Северский Донец — Донбасс.

Сергей Собянин
ДНР
ЛНР
Донбасс
Донецк
