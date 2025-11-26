День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 01:42

Украинские БПЛА атаковали ряд стратегических объектов в ЛНР

Правительство ЛНР сообщило об ударе ВСУ по газопроводам и подстанциям в регионе

Дрон ВСУ Дрон ВСУ Фото: Социальные сети
В прифронтовых районах Луганской Народной Республики зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на объекты жизнеобеспечения, передает пресс-служба правительства региона. Дроны целенаправленно атаковали подстанции и участки газопроводов.

Инциденты произошли в зонах, находящихся в непосредственной близости от линии боевых действий. Эти объекты являются критически важными для обеспечения нормальной жизни в республике.

Противник атакует критическую инфраструктуру ЛНР. Зафиксированы удары БПЛА по подстанциям и газопроводам в прифронтовых районах республики, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что оперативные службы приступят к ликвидации последствий и восстановлению поврежденных объектов сразу после того, как будет снята угроза повторных обстрелов. На данный момент сохраняется повышенная опасность новых атак.

Ранее в Минобороны России информировали, что силы ПВО за ночь на 25 ноября ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами России. По данным МО, 116 и четыре дрона уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем. 23 БПЛА были перехвачены над территорией Республики Крым, 16 — над Ростовской областью.

ЛНР
дроны
ВСУ
газопроводы
