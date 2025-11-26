День матери
26 ноября 2025 в 11:35

Четыре человека пострадали из-за атак ВСУ на российский регион

Сальдо: четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Херсонскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Херсонскую область, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, это произошло в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань и Днепряны. Трое раненых были госпитализированы.

Вследствие обстрелов киевского режима за последние сутки пострадали четыре мирных жителя, — говорится в сообщении.

Губернатор также отметил, что ВСУ ударили по школе в Каховке, никто не пострадал. Кроме того, из-за атак украинских военных 32 тыс. человек остались без света.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Чебоксарам. В результате травмы получили как минимум два человека. Кроме того, повреждены два жилых дома. Глава Чувашии Олег Николаев пообещал оказать всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 26 ноября над Россией уничтожили более 30 украинских беспилотников. Атаке с воздуха подверглись четыре региона, а также акватория Черного моря.

