В Чебоксарах беспилотники ударили по мирным жителям В Чебоксарах двое жителей пострадали при ударе БПЛА

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Чебоксарам, написал в Telegram-канале глава Чувашской Республики Олег Николаев. По его словам, в результате травмы получили как минимум два человека. Кроме того, повреждены два жилых дома.

Сегодня на наш город Чебоксары совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ. К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Пострадали два жителя, один из них подросток, — говорится в сообщении.

Глава республики пообещал оказать всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь. По его словам, в настоящее время ситуация находится под контролем. Угроза атаки отсутствует.

Ранее в Чебоксарах ввели временные ограничения для всех транспортных средств. Ка уточнил временно исполняющий обязанности главы города Станислав Трофимов, такие меры приняты на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов. Горожан призвали отнестись к введенным ограничениям с пониманием.