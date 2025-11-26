День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 07:53

В Чебоксарах ограничили работу транспорта на фоне атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Временные ограничения для всех транспортных средств ввели в Чебоксарах, написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы города Станислав Трофимов. По его словам, такие меры приняты на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов. Горожан призвали отнестись к введенным ограничениям с пониманием.

Уважаемые жители города Чебоксары! В связи с атакой БПЛА введены временные ограничения для всех транспортных средств. <…> Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям и призываем заранее планировать маршруты с учетом временного перекрытия участков дорог, — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение транспорта приостановлено по проспекту И. Яковлева и проспекту Мира. Объезд организован по улично-дорожной сети города.

Ранее аэропорты Калуги, Тамбова, Чебоксар и Геленджика отменили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, такие меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Чебоксары
Чувашия
ограничения
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленскому дали девять лет «строгача» за огромную взятку и лишили звания
«Больше этого делать не дадут»: в Раде раскрыли решение по Зеленскому
Фон дер Ляйен назвала основную тему переговоров с Рубио
В Чебоксарах беспилотники ударили по мирным жителям
Пользователи WhatsApp в России снова столкнулись с масштабным сбоем
В ГД предложили выплачивать дополнительные пособия одной категории россиян
Жители Запорожской области распродают квартиры по цене смартфона
В Госдуме предложили вернуть сезонный переход на зимнее и летнее время
Во Владивостоке школьник выстрелил из газового пистолета во время урока
Назван простейший способ сделать секс лучше
Собственникам квартир напомнили о новых требованиях и ограничениях
В России предложили ввести алименты для бывших жен, посвятивших себя семье
Точечные удары в ЛНР, провал украинской ПВО: новости СВО к утру 26 ноября
В России предложили закрыть деструктивные интернет-проекты
Какао рухнуло в цене на бирже: когда подешевеют шоколад и конфеты на полках
В Чебоксарах ограничили работу транспорта на фоне атаки БПЛА
«Челси» всухую разгромил «Барселону» в матче пятого тура Лиги чемпионов
Дмитриев одним словом ответил на слухи об утечке его разговора с Уиткоффом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 ноября
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.