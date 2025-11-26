В Чебоксарах ограничили работу транспорта на фоне атаки БПЛА

Временные ограничения для всех транспортных средств ввели в Чебоксарах, написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы города Станислав Трофимов. По его словам, такие меры приняты на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов. Горожан призвали отнестись к введенным ограничениям с пониманием.

Уважаемые жители города Чебоксары! В связи с атакой БПЛА введены временные ограничения для всех транспортных средств. <…> Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям и призываем заранее планировать маршруты с учетом временного перекрытия участков дорог, — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение транспорта приостановлено по проспекту И. Яковлева и проспекту Мира. Объезд организован по улично-дорожной сети города.

Ранее аэропорты Калуги, Тамбова, Чебоксар и Геленджика отменили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, такие меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.