08 января 2026 в 20:40

«Мы не хотим»: США решили вытеснить Россию и Иран из Венесуэлы

Министр энергетики США Райт выступил против влияния России и Ирана в Венесуэле

Крис Райт Крис Райт Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Соединенные Штаты не допустят, чтобы «значимую роль» в Венесуэле играли Россия и Иран, заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала Fox Business. Американский чиновник причислил Иран к «террористическим организациям», выразив тем самым позицию Вашингтона по недопущению влияния этих стран в регионе.

Мы не хотим, чтобы Иран, другие террористические организации и Россия играли значимую роль в Венесуэле, — высказался глава ведомства.

Ранее он заявил, что Китай может сохранить экономическое присутствие в Венесуэле, если Вашингтон будет играть главную роль в распределении нефтяных ресурсов. По словам Райта, Соединенные Штаты готовы найти компромисс относительно деятельности КНР в данной латиноамериканской стране.

Кроме того, турецкий аналитик Гекхун Гечмен заявил, что операция США в Венесуэле показала потерю Вашингтоном способности формировать международное согласие и привлекать сторонников в важных мировых регионах. По его мнению, данный аспект имеет большее значение, чем обычная оценка американских военных возможностей.

