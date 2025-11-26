День матери
26 ноября 2025 в 07:28

Сразу в четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Фото: Виталий Тимкив /РИА Новости
Аэропорты Калуги, Тамбова, Чебоксар и Геленджика отменили временные ограничения на прием и выпуск самолетов, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Такие меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Аэропорт Геленджик. Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Геленджик готов к обслуживанию рейсов с 08:30 мск, — говорится в сообщении.

Аэропорты Геленджика и Чебоксар ввели ограничения на работу в ночь на среду, 26 ноября. Как уточнил Кореняко, воздушные гавани не принимали и не выпускали рейсы.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал о мощных взрывах в небе над Чебоксарами и пожаре в одном из районов города. Источник утверждал, что силы противовоздушной обороны сбили несколько украинских беспилотников. Официальной информации об атаке и ее последствиях пока не поступало.

По данным Министерства обороны, в ночь на 26 ноября над Россией уничтожили более 30 украинских беспилотников. Атаке с воздуха подверглись четыре региона, а также акватория Черного моря.

