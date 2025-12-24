Новый год-2026
24 декабря 2025 в 08:13

Росавиация ограничила работу аэропорта в еще одном российском городе

Росавиация ограничила работу аэропорта Уфы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В среду утром, 24 декабря, международный аэропорт Уфы временно ограничил работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает воздушные суда.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — добавил Кореняко.

На аналогичные меры пришлось пойти администрации московской воздушной гавани Внуково. Аэропорт будет принимать и отправлять самолеты только по согласованию с соответствующими органами. Кореняко также объявил о введении временных ограничений на полеты в международном московском аэропорту Домодедово.

До этого более 300 российских туристов не могли вылететь из аэропорта Внуково в направлении Вьетнама из-за технической неисправности самолета. Рейс в Нячанг был задержан на несколько часов после поломки воздушного судна Boeing 767-300.

Ранее из-за сильного тумана в Бухаре, Ургенче и Термезе четыре рейса из России были перенаправлены на запасной аэродром в Самарканд. Аэропорты назначения были временно закрыты, из-за чего самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга совершили вынужденную посадку в соседнем регионе.

