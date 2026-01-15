Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 18:05

Маркл взбесила британцев «королевскими требованиями» для поездки в Англию

Маркл потребовала четыре этажа отеля и шеф-повара для поездки в Британию

Меган Маркл Меган Маркл Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Герцогиня Сассекская Меган Маркл потребовала предоставить ей для поездки в Великобританию четыре этажа отеля, охрану и личного шеф-повара, чем взбесила жителей королевства, передает RadarOnline. По информации журналистов, она будет сопровождать принца Гарри на играх Invictus — поездка в Соединенное Королевство станет первой для четы после ссоры с монаршей семьей.

Она ни за что не ступит на британскую землю без полной защиты — полицейского сопровождения, охраняемых мест, отсутствия рисков — и точка, — уточнили источники.

По информации портала, требования из «королевского списка» превышают почести, которые в Великобритании оказываются лидерам других стран. Кроме того, поклонники британских монархов заявили, что Маркл не заслуживает подобного внимания.

Ранее Маркл подверглась резкой критике из-за своего бренда товаров для дома. Все дело в ценах, которые, по словам покупателей, «оторваны от реальности». Так, набор из книжной закладки, меда и чая Маркл продавала за $64 (более 5 тыс. рублей). При этом на сайте было указано, что товары якобы распроданы.

Меган Маркл
Великобритания
принц Гарри
королевская семья
