Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 11:09

«Ни капли совести»: Меган Маркл оскандалилась из-за книжной закладки и меда

RadarOnline: Меган Маркл раскритиковали из-за высоких цен на товары ее бренда

Меган Маркл Меган Маркл Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подверглась резкой критике из-за своего бренда товаров для дома, сообщает RadarOnline. По информации издания, все дело в ценах, которые, по словам покупателей, «оторваны от реальности». Так, набор из книжной закладки, меда и чая Маркл продает за $64 (более 5 тыс. рублей).

«Она сошла с ума. У нее нет ни капли совести», «Я думал, что нелепее некуда, но вот мы здесь», «В условиях такой экономики? Она издевается?»возмутились интернет-пользователи.

При этом на данный момент на сайте указано, что товары якобы распроданы. Однако некоторые комментаторы не исключили, что Маркл провернула старый трюк: создала видимость больших продаж в то время, как склад на самом деле завален товарами.

Меган Маркл
товары
бренды
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это чудовищно»: актер Раков эмоционально высказался о смерти Золотовицкого
Генпрокуратура требует взыскать с экс-сенатора сотни миллионов рублей
«Личное горе»: актер Леонтьев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Израиль и несколько арабских стран обратились к США с просьбой по Ирану
Что будет с рублем? Курс сегодня, 14 января, что с долларом, евро и юанем
Аэропорт Домодедово выставили на продажу на популярном сайте объявлений
В ЕС раскрыли «немыслимые» планы в отношении Путина
Продюсер ответил, получит ли Долина «Золотой граммофон» после скандала
Трое обвиняемых в изнасиловании школьницы услышали решение суда
Медведчук оценил территориальные аппетиты Трампа
Шеф-повар развеял популярный в Сети миф о борще
Власти России отложили публикацию важных данных о допдоходах бюджета
Появилось аудио переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе
В Новокузнецке умерла мать, потерявшая ребенка в роддоме №1
Врача из России жестоко убили на популярном курорте
Раскрыто место прощания с Игорем Золотовицким
ВСУ лишились складов с оружием для ударов по России
Разведка сообщила о покушении на президента южноамериканской страны
«Студенты на него дышали»: кинокритик Шнейдеров о педагоге Золотовицком
Автоэксперт оценил возможность проверить водителей такси через «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.