«Ни капли совести»: Меган Маркл оскандалилась из-за книжной закладки и меда

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подверглась резкой критике из-за своего бренда товаров для дома, сообщает RadarOnline. По информации издания, все дело в ценах, которые, по словам покупателей, «оторваны от реальности». Так, набор из книжной закладки, меда и чая Маркл продает за $64 (более 5 тыс. рублей).

«Она сошла с ума. У нее нет ни капли совести», «Я думал, что нелепее некуда, но вот мы здесь», «В условиях такой экономики? Она издевается?» — возмутились интернет-пользователи.

При этом на данный момент на сайте указано, что товары якобы распроданы. Однако некоторые комментаторы не исключили, что Маркл провернула старый трюк: создала видимость больших продаж в то время, как склад на самом деле завален товарами.