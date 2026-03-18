Стало известно, что заставило Зеленского смягчить тон по отношению к Орбану

18 марта 2026 в 10:27

Politico: осуждение ЕК заставило Зеленского смягчить тон по отношению к Орбану

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Осуждение Еврокомиссией украинского президента Владимира Зеленского за угрозы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Обрана заставило его изменить риторику, передает Politico. По словам источника, близкого к ситуации, глава государства сразу смягчил тон.

Ранее сообщалось, что лидеры Европейского союза и украинский президент устроили спектакль с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба». Как заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, страна требует немедленно прекратить нефтяную блокаду и возобновить поставки российской нефти.

Также экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинский посол в Венгрии Федор Шандор своим снимком с продырявленным венгерским флагом показал откровенное хамство по отношению к стране пребывания. По его словам, дипломат этим поступком лишь опозорил Киев.

До этого стало известно, что Украина приняла предложение Евросоюза о помощи в финансировании и ремонте трубопровода «Дружба». В ЕК уточнили, что специалисты готовы приступить к работам немедленно.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

