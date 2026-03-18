18 марта 2026 в 10:22

Адвокат объяснил, как ипотека делится при разводе

Адвокат Дубухов: после развода супруги становятся созаемщиками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После развода при наличии ипотеки супруги становятся созаемщиками и сохраняют право совместной собственности, рассказал ОТР член Московской палаты адвокатов, адвокат Микаэль Дубухов. Он отметил, что с точки зрения закона нет разницы, кто платил за квартиру.

То есть по-прежнему сохраняется режим совместной собственности на данное недвижимое имущество. Если говорить о том, что ипотеку выплачивает один из супругов за счет собственных средств, то тут нужно понимать: если эта ипотека выплачивается в период брака за счет дохода одного из супругов, то в любом случае и эти денежные средства являются совместно нажитым имуществом, — рассказал Дубухов.

Адвокат подчеркнул, что банк не меняет условия кредитного договора при разводе. По итогам процедуры раздела имущества суд также вправе определить квартиру за одним из супругов с выплатой компенсации или обязать продать ее и разделить деньги.

Ранее адвокат Виктория Шакина рассказала, что перед расторжением брака необходимо ограничить возможность юридических лиц заключать сделки с совместно нажитым имуществом. По словам правозащитницы, это позволит сохранить объем сбережений, подлежащих разделу.

разводы
ипотеки
адвокаты
собственность
