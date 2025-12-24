Крупнейший российский аэропорт оказался под ограничениями Росавиация: самолеты во Внуково будут принимать по согласованию с органами

Столичный аэропорт Внуково временно ограничил работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, воздушная гавань будет принимать и отправлять самолеты только по согласованию с соответствующими органами.

В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Внуково аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, — говорится в сообщении.

В связи с ограничениями, подчеркнул Кореняко, могут быть корректировки в расписании части рейсов. Он добавил, что все меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Кореняко объявил о введении временных ограничений на полеты в международном московском аэропорту Домодедово. Он отметил, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

До этого более 300 российских туристов не могли вылететь из аэропорта Внуково в направлении Вьетнама из-за технической неисправности самолета. Рейс в Нячанг был задержан на несколько часов после поломки воздушного судна Boeing 767-300. Среди ожидающих пассажиров были беременные женщины и дети младшего возраста.