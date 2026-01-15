Сегодня без мяса: рецепт тушеной капусты на сковороде

Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 19:21

NEWS.ru расскажет, как приготовить тушеную капусту на сковороде правильно. Бегом смотреть рецепт!

Нарежьте половинку капусты (около 500 г) соломкой. В глубокой сковородке разогрейте 3 ст. л. растительного масла, обжарьте 1 нарезанную луковицу до прозрачности. Добавьте 1 тертую морковку и держите вашу массу на огне 3 минуты.

Выложите капусту, влейте 100 мл воды, накройте крышкой. Тушите 15 минут на среднем огне. Добавьте 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец и 1 ч. л. сахара. Перемешайте, готовьте тушеную капусту на сковороде без крышки еще 10 минут до испарения жидкости.

Готовое блюдо посыпьте зеленью. Ароматная, сочная, с легкой кислинкой — идеальный гарнир или самостоятельное блюдо!

Алина Ясинская
А. Ясинская
