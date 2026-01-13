Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 08:00

Вкусный салат с огурцом и яйцом на старый Новый год: нужно 10 минут

Вкусный салат с огурцом и яйцом на старый Новый год: нужно 10 минут Вкусный салат с огурцом и яйцом на старый Новый год: нужно 10 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Провожаем старый Новый год без заморочек! Приготовьте простой и вкусный салат с огурцом и яйцом. Для домашнего ужина — самое то!

Берем два хрустящих огурчика, режем их кружочками. Три вареных яйца превращаем в аккуратные кубики. Пучок зеленого лука и укропа рубим помельче — пусть салат с огурцом будет ароматным.

Теперь волшебная заправка: в мисочке встречаются три столовые ложки сметаны, чайная ложечка дижонской горчицы для пикантности, соль и перец по вкусу. Взбиваем венчиком до нежной однородности — соус для салата готов.

Все ингредиенты женим, заливаем заправкой и нежно перемешиваем. Украшаем салат с огурцом и яйцом веточкой укропа для красоты и аппетита и вперед провожать старый Новый год!

