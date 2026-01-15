Раскрыты подробности о финансовых трудностях Скляра и его молодой жены

Раскрыты подробности о финансовых трудностях Скляра и его молодой жены SHOT: экс-замминистра труда Скляр пытался сдать свой особняк в аренду

Покончивший с собой экс-замминистра труда Алексей Скляр пытался сдать свой двухэтажный особняк в поселении Филимонковское за 130 тыс. рублей в месяц, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, бывший замглавы министерства вместе с молодой супругой Алиной Матвеевой якобы испытывали финансовые трудности.

В Telegram-канале рассказали, что их IT-компания не принесла паре желаемого дохода. Поэтому супруги решили продать особняк за 31 млн, сообщили в SHOT. По информации авторов, покупатели не нашлись, и тогда Скляр с супругой решили сдавать коттедж в аренду.

Ранее Матвеева сообщила журналистам, что их семья не испытывала сложностей с финансами. Она также заявила, что не считает себя виноватой в смерти супруга.

О смерти Алексея Скляра сообщили 15 января — прибывшие в его дом обнаружили открытую дверь, а возле порога — тело. Перед самоубийством бывший замминистра труда разослал друзьям сообщения. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил Скляра в 2022 году. Должность заместителя министра труда и социальной защиты России он занимал с 2018 года и занимался вопросами информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме.