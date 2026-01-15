Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 19:36

Раскрыты подробности о финансовых трудностях Скляра и его молодой жены

SHOT: экс-замминистра труда Скляр пытался сдать свой особняк в аренду

Алексей Скляр Алексей Скляр Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Читайте нас в Дзен

Покончивший с собой экс-замминистра труда Алексей Скляр пытался сдать свой двухэтажный особняк в поселении Филимонковское за 130 тыс. рублей в месяц, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, бывший замглавы министерства вместе с молодой супругой Алиной Матвеевой якобы испытывали финансовые трудности.

В Telegram-канале рассказали, что их IT-компания не принесла паре желаемого дохода. Поэтому супруги решили продать особняк за 31 млн, сообщили в SHOT. По информации авторов, покупатели не нашлись, и тогда Скляр с супругой решили сдавать коттедж в аренду.

Ранее Матвеева сообщила журналистам, что их семья не испытывала сложностей с финансами. Она также заявила, что не считает себя виноватой в смерти супруга.

О смерти Алексея Скляра сообщили 15 января — прибывшие в его дом обнаружили открытую дверь, а возле порога — тело. Перед самоубийством бывший замминистра труда разослал друзьям сообщения. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил Скляра в 2022 году. Должность заместителя министра труда и социальной защиты России он занимал с 2018 года и занимался вопросами информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме.

смерти
чиновники
коттеджи
аренда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Башкирии зафиксировали рост выручки от продажи сельхозтехники
«Прогресс»: Дмитриев отреагировал на неожиданные слова Мерца о России
В темнокожую звезду «Реала» бросили банан на Кубке Испании
С трюфельным маслом: картошка в аэрогриле — рецепт на 5 с плюсом
Минфин рекордно увеличит ежедневные продажи валюты и золота
В ДНР подросток сбежал из детдома и канул в Лету
Аффирмации: что это, как притянуть удачу и деньги без магии? Готовые фразы
Раскрыто число малышей, рожденных в прифронтовом регионе с начала 2026 года
Собянин назвал срок открытия новой линии метро в Москве
В Коми сообщили об увеличении количества пострадавших от взрыва гранаты
«РФ — ответственный игрок»: Захарова раскрыла, чего США боятся в Арктике
Оскандалившийся бывший принц Эндрю начал вывозить вещи из особняка
Заставил США рыдать: Наумов посвятил отбор на ОИ погибшим родителям
Мерц назвал самую главную стратегическую ошибку Германии
В СВОП оценили вероятность развала НАТО после саммита в Анкаре
Пророчество Жириновского, «черный» Новый год в роддоме: что будет дальше
Аэрогриль вместо духовки: рыбный стейк получается сочным
Котлеты из индейки с зеленью — в аэрогриле сохраняется аромат трав
Эксперт по труду раскрыла, когда можно оспорить увольнение за прогул
«Должно быть и то и другое»: москвичи обсудили одиноких 40-летних мужчин
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.