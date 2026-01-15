Экс-жена покончившего с собой Скляра приехала в его дом и попала на видео

В дом покончившего с собой бывшего замглавы Минтруда РФ Алексея Скляра в Новой Москве приехала его бывшая супруга Юлия, с которой он развелся три года назад, сообщил Telegram-канал SHOT. Она прибыла на опознание тела.

По информации канала, в 2023 году Скляр продал свою квартиру площадью около 50 квадратных метров на Херсонской улице в Москве. Его бывшая жена продала 120-метровые апартаменты в ЖК на Шаболовке, стоимость которых оценивают примерно в 80 млн рублей, но при этом оставила за собой машиноместо.

Скляр жил с новой супругой — 33-летней Алиной. SHOT со ссылкой на близких пишет, что у пары в последнее время было много скандалов. Также, по версии канала, Скляр назначил вторую жену на пост гендиректора своей компании. Она работает в фирме, занимающейся разработкой программного обеспечения.

Прибывшие в дом Скляра обнаружили дверь открытой, а его тело — у порога. Перед смертью бывший замминистра труда разослал друзьям сообщения. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.