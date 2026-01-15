Появились первые детали смерти экс-замглавы Минтруда России

По данным РЕН ТВ, бывший заместитель министра труда Алексей Скляр, которого нашли мертвым в своем частном доме в Новой Москве, незадолго до смерти разослал письма друзьям. Случившееся супруга Скляра отказалась комментировать.

Источники РЕН ТВ добавляют, что, когда спасатели приехали в поселение Филимонковское, входная дверь в дом Скляра была открыта. Помимо этого, телеканал отмечает, что его тело лежало прямо у порога.

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил Алексея Скляра с должности заместителя министра труда и социальной защиты в 2022 году. Он пришел на этот пост в 2018 году и начал курировать вопросы информационных систем и предоставления государственных услуг в электронном виде.

До этого на Кипре скончался сотрудник посольства России. Пресс-служба дипломатического представительства заявила, что смерть дипломата наступила 8 января. Причина трагедии в дипмиссии не уточняется. Там заверили, что семье покойного оказана вся необходимая помощь. Посольство совместно с местными властями начало решать организационные вопросы для возвращения тела дипломата на родину.