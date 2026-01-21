Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 02:41

Проживающая в Стамбуле родственница Свечникова дала показания

Родственница Свечникова Караман дала показания после обнаружения тела в Стамбуле

Полиция Турции Полиция Турции Фото: Shutterstock/FOTODOM
Родственница семьи российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в августе 2025 года, Алена Караман дала письменные показания турецким правоохранителям. Это произошло после того, как в проливе Босфор было обнаружено тело неопознанного мужчины, пишет ТАСС.

Сама женщина на непосредственное опознание допущена не была. Однако Караман смогла ознакомиться с фотоматериалами.

Я дала письменные показания на основе имеющихся фото Николая, — указала она.

Тело было найдено утром 20 января в районе причала Куручешме у набережной Бебек с прогулочного катера. После осмотра на месте его доставили в бюро судмедэкспертизы. Турецкие власти в тот же день уведомили о находке Генеральное консульство России в Стамбуле.

Официальная идентификация еще не завершена. Для проведения ДНК-экспертизы 21 января в Стамбул должны прибыть родители Николая Свечникова. Из аэропорта они направятся прямиком в бюро судмедэкспертизы для предоставления биологических образцов. Этот шаг должен окончательно подтвердить или опровергнуть личность погибшего.

Прежде родственники российского пловца назначили награду в 500 тыс. турецких лир (900 тыс. рублей) за информацию о его местонахождении. Караман подтвердила готовность семьи выплатить указанную сумму после исчезновения Свечникова на территории Турции.

