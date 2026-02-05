Российских юниоров допустили к турнирам под национальным флагом в Европе European Aquatics допустила юниоров к турнирам под флагом России

Европейская федерация водных видов спорта допустила российских юниоров к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальной символикой, сообщает пресс-служба European Aquatics. Решение распространяется на индивидуальные и командные дисциплины.

Спортсмены из России и Белоруссии допущены к участию, дополнительной проверки анкет не требуется. Для них будут соблюдены протоколы относительно флагов, гимнов, формы и прочего. Для участия в соревнованиях под эгидой European Aquatics среди взрослых спортсменов техническому персоналу и атлетам из России и Белоруссии все еще необходимы получение нейтрального статуса и подача заявки.

Ранее стало известно, что российских фигуристов Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина включили в ролик Международного олимпийского комитета (МОК) об Играх в Турине. На тех соревнованиях они стали победителями в парном катании. Сюжет был показан во время сессии МОК, которая проходит в преддверии Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В ролике показали кадры из их короткой программы.