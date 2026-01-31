Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 17:38

В Подмосковье простились с погибшим в Босфоре пловцом Свечниковым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прощание с погибшим в Турции российским пловцом Николаем Свечниковым прошло в церкви Владимирской иконы Божией Матери в подмосковном Одинцово, пишет РЕН ТВ. Спортсмена, чье тело искали в Босфоре полгода, похоронили на Лайковском кладбище.

Проститься со Свечниковым пришли его друзья, коллеги и фанаты. Они принесли цветы и проводили в последний путь. Тело пловца доставили из Стамбула в Москву 24 января.

Тело Свечникова, пропавшего во время межконтинентального заплыва в августе 2025 года, нашли 20 января. Родители спортсмена 21 января прибыли в Стамбул и сдали биологические образцы для анализа. ДНК-тест подтвердил смерть российского пловца.

Поиски Свечникова прекратили в октябре. Родственники после пропажи назначили награду в 500 тыс. турецких лир (900 тыс. рублей) за информацию о его местонахождении.

Ранее участник заплыва в Босфоре Игорь Кузнецов предположил, что Свечников утонул. Спортсмен утверждал, что примерно на каждом пятом турнире тонет человек. Кузнецов также снял с организаторов ответственность за подобные трагедии.

пловцы
Босфор
смерти
прощания
похороны
спортсмены
Подмосковье
