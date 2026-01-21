Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 22:25

ДНК-тест подтвердил смерть российского пловца в Босфоре

CNN Turk: ДНК-тест установил, что в Босфоре найдено тело пловца Свечникова

Исследование ДНК Исследование ДНК Фото: Shutterstock/FOTODOM
ДНК-тест установил личность человека, тело которого было обнаружено ранее в проливе Босфор, пишет турецкий телеканал CNN Turk. Его идентифицировали как российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в августе 2025 года. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Результаты ДНК-тестов подтвердили, что обнаруженное тело в Босфоре принадлежит Николаю Свечникову,утверждает канал.

Родители спортсмена 21 января находились в Стамбуле и сдали биологические образцы для проведения анализа. Матери пловца турецкие власти сообщили, что увидеть тело она сможет только после получения официальных результатов. Их должны представить 22 января.

Ранее турецкое агентство IHA передавало, что в водах Босфорского пролива обнаружили тело неизвестного мужчины в гидрокостюме. Находку извлекла морская полиция. По данным журналистов, есть предположение, что это может быть Свечников. При этом официально поиски в акватории были прекращены еще в октябре 2025 года.

Николай Свечников пропал 24 августа во время массового заплыва через Босфор. 29-летний спортсмен не достиг финиша, организаторы обнаружили его отсутствие лишь спустя несколько часов. Участник заплыва в Босфоре Игорь Кузнецов предположил, что Свечников утонул. Он утверждал, что так происходит на каждом пятом турнире.

Турция
ДНК-тест
Николай Свечников
экспертизы
