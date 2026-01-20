Атака США на Венесуэлу
Обнаружено тело, которое может принадлежать пропавшему российскому пловцу

В Босфоре нашли тело, которое может принадлежать пропавшему пловцу Свечникову

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В водах Босфорского пролива обнаружили тело неизвестного мужчины в костюме для плавания, сообщает IHA. По данным турецкого агентства, есть предположение, что это может быть российский спортсмен Николай Свечников, который пропал во время межконтинентального заплыва в августе 2025 года.

В Босфоре обнаружено неопознанное тело мужчины. Морская полиция извлекла тело из пролива, на нем костюм для плавания. Предположительно, речь идет о пропавшем в августе участнике заплыва Николае Свечникове, — сообщили в агентстве.

Тело извлекла морская полиция. Семья 29-летнего пловца уже несколько месяцев ведет активные поиски. Мать спортсмена обращалась в российские дипмиссии, объявляла вознаграждение в размере 500 тыс. лир (около 940 тыс. рублей) за новую информацию о судьбе ее сына и даже подавала жалобу на организаторов заплыва в прокуратуру Стамбула. Официально поиски в акватории были прекращены еще в октябре 2025 года.

29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал без вести 24 августа, участвуя в межконтинентальном заплыве. Он не вышел на финиш. Прокуратура Стамбула рассматривала версию, что россиянин мог не утонуть.

Ранее стало известно, что свидетель, утверждающий, что видел Свечникова во время заплыва в Босфоре, путается в своих же показаниях. Мать и брат пропавшего спортсмена, а также его родственница Алена Караман, проживающая в Стамбуле, встретились с участником соревнований Хаяти Шамильоглу. Он заявлял, что 27 августа видел Свечникова, плывущего в неправильном направлении, и предупредил его, но спортсмен якобы ответил жестом и продолжил движение.

