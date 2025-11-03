Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 09:30

Якобы видевший пловца Свечникова свидетель путается в показаниях

Родственники пловца Свечникова заявили, что свидетель путается в показаниях

Межконтинентальный заплыв через пролив Босфор в Турции Межконтинентальный заплыв через пролив Босфор в Турции Фото: Khalil Hamra/AP/ТАСС

Свидетель, утверждающий, что видел российского пловца Николая Свечникова во время заплыва в Босфоре, путается в своих же показаниях, сообщили родственники спортсмена в комментарии для РИА Новости. Мать и брат пропавшего спортсмена, а также его родственница Алена Караман, проживающая в Стамбуле, встретились с участником соревнований Хаяти Шамильоглу. Он заявлял, что 27 августа видел Свечникова, плывущего в неправильном направлении, и предупредил его, но спортсмен якобы ответил жестом и продолжил движение.

Караман отметила, что свидетель ошибается в ключевых деталях: называет датой заплыва 25 августа вместо реальной — 24 августа, утверждает об отсутствии плавательного костюма у Свечникова из-за запрета правил, хотя спортсмен был в плавках. Также Шамильоглу упомянул о корабле в проливе, к которому якобы направлялся пловец. Теперь ему предстоит идентифицировать судно из списка кораблей, находившихся в тот день в акватории.

Николай Свечников пропал 24 августа во время массового заплыва через Босфор. 29-летний спортсмен не достиг финиша, организаторы обнаружили его отсутствие лишь спустя несколько часов. Полиция изначально отказалась от немедленного начала поисковых работ. Последующее расследование выявило отсутствие спасательных катеров на старте и проведение лишь поверхностного медицинского осмотра участников.

Ранее родственники российского пловца назначили награду в 500 тыс. турецких лир (примерно 950 тыс. рублей) за информацию о его местонахождении. Караман подтвердила готовность семьи выплатить указанную сумму после исчезновения Свечникова на территории Турции.

пловцы
пропавшие
родственники
Турция
Босфор
