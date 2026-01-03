Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 04:02

«Принять потерю»: в США высказались о территориальных уступках Киева

Миршаймер: Украине не удастся помешать России освободить территории

Украина не сможет помешать России освободить свои территории в ходе СВО, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, единственное, что может сделать Киев — согласиться на все условия России и минимизировать ущерб.

Они должны заключить соглашение и принять потерю Донецка и всего Донбасса. Если этого не сделать, будет потеряна дополнительная территория в придачу к четырем областям и Крыму, — отметил он.

Ранее сообщалось, что подразделение украинской армии «Волки да Винчи» понесло значительные потери в районе поселка Гуляйполе. Солдаты ВСУ потребовали от командования вывести свои силы из этой зоны.

Тем временем в Минобороны РФ информировали, что в ходе специальной военной операции за прошедшую неделю подразделения Вооруженных сил Российской Федерации установили контроль над девятью населенными пунктами. Пять из них расположены на территории ДНР, три — в Запорожской области и один — в Харьковской области. Уточняется, что военнослужащие группировки войск «Запад» своими активными действиями освободили поселки Диброва в Донецкой Народной Республике и Богуславка в Харьковской области.

