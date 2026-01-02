Стало известно о решительных шагах ВС России на СВО ВС России за неделю взяли под контроль девять населенных пунктов в зоне СВО

В ходе специальной военной операции за прошедшую неделю подразделения Вооруженных сил Российской Федерации установили контроль над девятью населенными пунктами, сообщили в Минобороны РФ. Пять из них расположены на территории ДНР, три — в Запорожской области и один — в Харьковской области.

Также военнослужащие группировки войск «Запад» своими активными действиями освободили поселки Диброва в Донецкой Народной Республике и Богуславка в Харьковской области. В течение той же недели подразделения «Центра» взяли под контроль Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное в ДНР.

Группировка войск «Восток» продолжила продвижение вглубь оборонительных порядков ВСУ. Их действия привели к освобождению поселка Гуляйполе в Запорожской области. Параллельно подразделения группировки «Днепр» освободили еще два населенных пункта в Запорожской области — Степногорск и Лукьяновское.

Ранее сообщалось, что подразделение украинской армии «Волки да Винчи» понесло значительные потери в районе поселка Гуляйполе. Солдаты ВСУ потребовали вывести свои силы из этой зоны.