Угроза атаки БПЛА была объявлена на Северном Кавказе МЧС: угроза атаки БПЛА была объявлена на всей территории Северного Кавказа

Жителей республик Северного Кавказа в ночь на субботу, 3 января, предупредили об опасности атаки беспилотников и возможном ограничения мобильного интернета, сообщается в Telegram-канале управления МЧС по Дагестану. Там призвали жителей быть бдительными и осторожными.

Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Северного Кавказа. Возможны перебои мобильного интернета, – отмечается в публикации.

Ранее силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников ВСУ на Москву, о чем написал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах происшествия работают экстренные службы. До этого стало известно об уничтожении шести украинских дронов, которые пытались атаковать Москву 1 января.

Также ПВО сбила 109 беспилотников за несколько часов в небе над Брянской областью. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, было уничтожено 73 дрона, а менее чем за три часа до этого — 36 БПЛА. Пострадавших и разрушений при атаке нет.

Кроме того, силы противовоздушной обороны вечером в пятницу, 1 января, уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области, о чем рассказал губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.