Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 01:00

ВСУ атаковали беспилотниками еще один российский регион

Шапша: ВСУ атаковали 15 дронами Калужскую область

Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Силы противовоздушной обороны вечером в пятницу, 1 января, уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 1 января силами ПВО уничтожено 15 БПЛА над территориями Боровского, Думиничского, Малоярославецкого и Мещовского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, – написал губернатор.

Ранее силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников ВСУ на Москву, написал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах происшествия работают экстренные службы. До этого стало известно об уничтожении шести украинских дронов, которые пытались атаковать Москву 1 января.

До этого противовоздушная оборона успешно отразила атаку 26 беспилотников, пытавшихся приблизиться к столице. По словам Собянина, эти попытки нападения следовали одна за другой. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Также ПВО сбила 109 беспилотников за несколько часов в небе над Брянской областью. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, было уничтожено 73 дрона, а менее чем за три часа до этого — 36 БПЛА. Пострадавших и разрушений при атаке нет.

БПЛА
атаки
ВСУ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван способ получить полную индексацию выплат для работающих пенсионеров
Два российских аэропорта начали работать с ограничениями
Сразу четыре российских города остались без авиасообщения
ВСУ атаковали беспилотниками еще один российский регион
Ссора с Губерниевым, икона в храме, нищенская пенсия: скандалы с Тихоновым
Стало известно о новой попытке атаки беспилотников в Москве
На подлете к Москве сбили четыре БПЛА
ПВО отразила крупную атаку украинских БПЛА на Рязанскую область
Над российским регионом отразили атаку 14 БПЛА
Новогодние каникулы в городе: план идеального отдыха для семьи
Приметы 2 января — Игнатьев день: не покупайте обувь ни в коем случае!
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 января 2026 года
Помощь Ефремова, брошенный сын, кома: трагедия актрисы Евгении Ханаевой
В Польше пообещали завоевать Балтийское море в 2026 году
Над Россией сбили 201 украинский дрон
Жители Запорожской области зажгли свечи в память о жертвах атаки в Хорлах
«Мрачный цинизм»: на Западе высказались о переговорах по Украине
Один российский аэропорт прекратил свою работу
Две женщины упали под Новый год с большой высоты в Москве
Президент Финляндии высказался об отношениях с Россией
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.