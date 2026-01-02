ВСУ атаковали беспилотниками еще один российский регион

Силы противовоздушной обороны вечером в пятницу, 1 января, уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 1 января силами ПВО уничтожено 15 БПЛА над территориями Боровского, Думиничского, Малоярославецкого и Мещовского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, – написал губернатор.

Ранее силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников ВСУ на Москву, написал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах происшествия работают экстренные службы. До этого стало известно об уничтожении шести украинских дронов, которые пытались атаковать Москву 1 января.

До этого противовоздушная оборона успешно отразила атаку 26 беспилотников, пытавшихся приблизиться к столице. По словам Собянина, эти попытки нападения следовали одна за другой. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Также ПВО сбила 109 беспилотников за несколько часов в небе над Брянской областью. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, было уничтожено 73 дрона, а менее чем за три часа до этого — 36 БПЛА. Пострадавших и разрушений при атаке нет.