В небе над российским регионом сбили свыше 100 дронов за несколько часов

В небе над российским регионом сбили свыше 100 дронов за несколько часов Над Брянской областью за несколько часов сбили 109 БПЛА

За несколько часов в небе над Брянской областью было сбито 109 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, недавно средства ПВО поразили 73 вражеских дрона. Менее чем за три часа до этого руководитель сообщал об уничтожении 36 БПЛА. При этом, по словам Богомаза, пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Ранее за три часа средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников над Брянской областью. Все сбитые аппараты были самолетного типа.

До этого сообщалось о выплатах пострадавшим жителям поселка Афипский в Краснодарском крае. Они пострадали в результате атаки беспилотника. По данным оперативного штаба региона, размер материальной помощи составит 15 тыс. рублей. Всего в поселке повреждения получили 17 жилых домов.

Также мэр Горловки Иван Приходько сообщал об атаке ВСУ на город. Украинские силы использовали беспилотный летательный аппарат. Целью стал объект теплоснабжающей организации, расположенный в Калининском районе.