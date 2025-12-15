Новый год-2026
15 декабря 2025 в 17:36

Жителям российского региона выплатят по 15 тыс. рублей после атаки БПЛА

Пострадавшим после атаки БПЛА на поселок Афипский выплатят по 15 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пострадавшим в результате атаки БПЛА на поселок Афипский в Краснодарском крае будет оказана материальная помощь в размере 15 тыс. рублей, сообщили в оперативном штабе региона. В настоящее время идет процесс сбора необходимых документов для оформления мер поддержки.

Сумма выплат составит по 15 тыс. рублей на одного человека, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в поселке пострадали 17 домов. В основном в домах выбиты окна, в некоторых повреждены крыша или двери, в одном здании появились трещины на потолке. Кроме того, частично разрушены хозяйственные постройки.

Ранее сообщалось, что в Республике Крым сработали системы противовоздушной обороны. Власти региона напомнили, что любая съемка последствий атак ВСУ и действий ПВО в России запрещена и карается штрафами до 100 тыс. рублей.

Кроме того, в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Каховке Херсонской области погиб мужчина. Также известно о пострадавшей женщине. По его данным, удару подверглись гражданский автомобиль и здание общественной приемной.

