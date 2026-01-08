Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 13:07

«Возгорание камыша»: БПЛА не достиг цели и добавил работы коммунальщикам

Обломки дрона ВСУ повредили ЛЭП в станице Северской на Кубани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Краснодарском крае обломки беспилотного летательного аппарата повредили линию электропередачи в станице Северской, сообщили в оперативном штабе региона. Энергоснабжение в пострадавшем районе уже полностью восстановлено. Никто из местных жителей не пострадал. На месте падения фрагментов дрона сейчас работают экстренные и специальные службы.

В станице Северской обломки БПЛА повредили линию электропередачи. Фрагменты беспилотника упали на окраине станицы. Пострадавших нет. Произошло возгорание камыша, которое оперативно ликвидировали. В настоящее время ремонтная бригада устранила повреждение кабеля, электроснабжение восстановлено, — сказано в сообщении.

Ранее на одном из промышленных предприятий Воронежской области пришлось остановить работу цеха. Причиной стали повреждения, вызванные обломками сбитого беспилотного летательного аппарата. Также был поврежден башенный кран, однако среди работников предприятия пострадавших нет. В ночное время над территорией региона силами противовоздушной обороны были уничтожены четыре БПЛА ВСУ.

До этого в Волгограде зафиксировано падение обломков беспилотника. По предварительным данным властей, пострадавших нет. На место происшествия были направлены пожарные расчеты и медицинские бригады. Инцидент произошел в Тракторозаводском районе города.

БПЛА
обломки
Краснодарский край
ВСУ
