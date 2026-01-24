В Пензе вторые сутки не могут потушить пожар после падения обломков БПЛА

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте атаки беспилотников ВСУ в Пензе

В Пензе 150 человек на 40 единицах техники тушат пожар, возникший после падения обломков БПЛА на территории нефтебазы, заявил в своем Telegram-канале глава региона Олег Мельниченко. По его словам, локализация возгорания продолжается вторые сутки.

150 сотрудников пожарно-спасательных подразделений с привлечением более 40 единиц техники продолжают работать над локализацией возгорания, вызванного вчерашним падением обломков вражеского дрона на территорию нефтебазы, — отметил он.

Утром 24 января пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 46 и 22 БПЛА уничтожили над Ростовской и Белгородской областями. Также за ночь ликвидировали и перехватили три украинских беспилотника над Крымом, два — над Курской областью.

