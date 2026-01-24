Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 10:01

В Пензе вторые сутки не могут потушить пожар после падения обломков БПЛА

В Пензе 150 человек пытаются локализовать пожар на нефтебазе после падения БПЛА

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте атаки беспилотников ВСУ в Пензе Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте атаки беспилотников ВСУ в Пензе Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Пензе 150 человек на 40 единицах техники тушат пожар, возникший после падения обломков БПЛА на территории нефтебазы, заявил в своем Telegram-канале глава региона Олег Мельниченко. По его словам, локализация возгорания продолжается вторые сутки.

150 сотрудников пожарно-спасательных подразделений с привлечением более 40 единиц техники продолжают работать над локализацией возгорания, вызванного вчерашним падением обломков вражеского дрона на территорию нефтебазы, — отметил он.

Утром 24 января пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 46 и 22 БПЛА уничтожили над Ростовской и Белгородской областями. Также за ночь ликвидировали и перехватили три украинских беспилотника над Крымом, два — над Курской областью.

До этого в ночь на 23 января в деревне Боярке под Екатеринбургом произошел пожар в конюшне «Добрая лошадь». В результате возгорания погибли 15 лошадей. Огонь охватил площадь около 500 квадратных метров.

Пенза
БПЛА
пожары
обломки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор назвал решение для восстановления отношений между РФ и Европой
Творожная запеканка с изюмом: аромат детства
Основатель нацбатальона «Азов» рвется в высшие эшелоны на Украине
Пропавшего на юге Сахалина водолаза нашли спустя 20 часов
Орбан пообещал положить конец паразитированию Киева на странах ЕС
В российском доме-интернате зафиксировали вспышку опасного заболевания
Назван топ-5 городов, где чаще всего берут кредиты наличными
Удары по Украине сегодня, 24 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
С Домогатского взыскали огромную сумму после скандала на Бали
Магнитные бури сегодня, 24 января: что завтра, боли, нагрузка на сосуды
Двойной взрыв колоссальных масштабов произошел на Солнце
Звезде сериала «Солдаты» понадобилась помощь медиков
ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области
Иран предупредил о риске войны при одном условии
Конфискованный у спонсора ВСУ спиртзавод решили приватизировать
На Западе забили тревогу из-за потери Зеленским связи с реальностью
Китай увеличил закупки золота из России
Россиянам дали инструкцию по спасению кровных из лишенных лицензий банков
Расчет платы за воду не по счетчикам изменится
Серебру предрекли десятикратное подорожание за пять лет
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.