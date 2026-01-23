Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 11:11

«Все головы погибли»: огонь охватил конюшню под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом при пожаре в конюшне погибли 15 лошадей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В ночь на 23 января в деревне Боярке под Екатеринбургом произошел пожар в конюшне «Добрая лошадь», передает E1.RU. В результате возгорания погибли 15 лошадей.

В пресс-службе МЧС рассказали, что сообщение о пожаре на улице Камышенской поступило ночью. Огонь охватил площадь около 500 квадратных метров. К ликвидации ЧП привлекли 13 спасателей. Открытое горение удалось потушить к утру.

Все головы погибли. У нас там стоял конь, — рассказал местный житель Максим.

Одна из женщин, чей конь тоже погиб, рассказала, что помещение конюшни отапливалось тепловыми пушками и самодельной системой отопления, при этом камеры наблюдения и противопожарные системы там отсутствовали. Она также выразила опасения, что случившееся попытаются замять.

Ранее на крыше одного из корпусов элитного ЖК «Остров» в Москве произошел взрыв. По предварительной информации, его причиной стала разгерметизация пропанового баллона во время монтажных работ. Строящееся здание находится на улице Нижние Мневники. В результате происшествия никто не пострадал.

лошади
пожары
огонь
Екатеринбург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец пропавшего подростка отверг связь похищения с его бизнесом
Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
«Пьяная мать — горе семье»: Слава опубликовала смелое видео
Американист назвал неочевидный способ давления США на Украину
Испанский клуб выгоняет российского футболиста Захаряна
В московском ЖК за сутки убили семь собак
Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.