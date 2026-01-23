«Все головы погибли»: огонь охватил конюшню под Екатеринбургом Под Екатеринбургом при пожаре в конюшне погибли 15 лошадей

В ночь на 23 января в деревне Боярке под Екатеринбургом произошел пожар в конюшне «Добрая лошадь», передает E1.RU. В результате возгорания погибли 15 лошадей.

В пресс-службе МЧС рассказали, что сообщение о пожаре на улице Камышенской поступило ночью. Огонь охватил площадь около 500 квадратных метров. К ликвидации ЧП привлекли 13 спасателей. Открытое горение удалось потушить к утру.

Все головы погибли. У нас там стоял конь, — рассказал местный житель Максим.

Одна из женщин, чей конь тоже погиб, рассказала, что помещение конюшни отапливалось тепловыми пушками и самодельной системой отопления, при этом камеры наблюдения и противопожарные системы там отсутствовали. Она также выразила опасения, что случившееся попытаются замять.

