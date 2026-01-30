В Польше испугались одного космического «гостя»

Обломки китайской ракеты весом более 11 тонн могут упасть на территорию Польши, сообщает местное издание RMF24. Как информирует портал, правительственный Центр безопасности страны уже выпустил соответствующее предупреждение для населения.
В публикации говорится, что объект, имеющий обозначение ZQ-3 R/B, должен войти в плотные слои атмосферы сегодня, 30 января. Польское космическое агентство (POLSA) не исключает, что ракета не полностью сгорит при падении, и ее фрагменты достигнут поверхности Земли.
Агентство уточнило предполагаемый район возможного падения обломков, который охватывает значительную часть страны. В зону риска попали территории от балтийского побережья и Сувалкского края до приграничных с Белоруссией районов, включая окрестности Домбровы-Бялостоцкой.
Ранее замгендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баранов сообщил, что в России ведутся работы по созданию модернизированной версии легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2». Первый испытательный пуск обновленной ракеты, которая получит наименование «Ангара-1.2М», может состояться с космодрома Плесецк после 2035 года.