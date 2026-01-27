Роскосмос готовит революцию с «Ангарой-1.2»

В России ведутся работы по созданию модернизированной версии легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2», сообщил заместитель генерального директора государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Баранов. Как передает корреспондент NEWS.ru, первый испытательный пуск обновленной ракеты, которая получит наименование «Ангара-1.2М», может состояться с космодрома Плесецк после 2035 года.

Масса полезной нагрузки, которую сможет выводить на орбиту новая ракета, будет определена позже, по итогам проектных работ. Для сравнения, базовая модель «Ангара-1.2» способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 3,5 т. В процессе модернизации планируется замена двигателей первой ступени. На их место установят новые агрегаты, которые будут отличаться повышенными показателями тяги и удельного импульса.

В свою очередь глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в рамках форума новых материалов и технологий AMTEXPO заявил, что масса двигателей для «Ангары» была успешно уменьшена на 15%. По его словам, экологически чистая ракета в настоящее время берет на себя основную задачу по выводу полезных грузов на орбиту. При этом она сталкивается с вопросом стоимости производства двигателей.

Для снижения этих затрат в конструкторском бюро «Энергомаш» была проведена серия преобразований, основанных на применении аддитивных технологий. Эти изменения позволили не только снизить вес двигателя, но и перевести изготовление 45% деталей на аддитивное производство.

Ранее сообщалось, что глава государственной корпорации Роскосмос заявил о намерении провести переговоры с новым руководителем NASA. Темой обсуждения станут сроки вывода Международной космической станции из эксплуатации.