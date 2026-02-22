Петросян выступила на гала-шоу Олимпиады под треки Шакиры

Российская фигуристка Аделия Петросян на гала-концерте Олимпийских игр в Италии представила зрителям зажигательный номер под латиноамериканские хиты. 17-летняя спортсменка вошла в число участников первого отделения.

Для своего проката фигуристка выбрала энергичное попурри из двух известных песен Шакиры — This Time For Africa и Hips Don’t Lie. В ходе программы Аделия чисто исполнила тройной и двойной флип, однако финальная точка номера вышла не по сценарию. После завершающего вращения спортсменка не удержала равновесие и упала на лед. Несмотря на небольшую помарку, зал тепло встретил выступление россиянки бурными аплодисментами.

В рамках основного турнира одиночниц на Олимпиаде Петросян заняла шестое место. Россиянин Петр Гуменник, также финишировавший шестым в мужских соревнованиях, приглашения на гала-вечер не получил.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ранее заявила, что фигурист не был приглашен на показательные выступления Олимпиады из-за состава оргкомитета, состоящего, по ее мнению, из людей, ненавидящих россиян. Она резко высказалась в адрес организаторов, назвав их мерзавцами.