19 февраля 2026 в 22:34

«Мерзавцы»: Тарасова высказалась об организаторах ОИ

Тарасова назвала организаторов ОИ мерзавцами из-за Гуменника

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский фигурист Петр Гуменник не получил приглашения на участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Италии, потому что оргкомитет Игр состоит из мерзавцев, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, они ненавидят россиян.

Мерзавцы они, что не пустили его. Так до конца и ненавидят нас. Очень жаль, что такое происходит на Олимпийских играх. Люди, которые работают в комитетах, решают все. Они не в ЖЭКе номер пять работают, где можно что угодно делать. Они настоящие мерзавцы, — сказала Тарасова.

Ранее стало известно, что Петр Гуменник не вошел в число приглашенных участников показательных выступлений на Олимпийских играх в Италии. Спортсмена нет в списке участников гала-концерта, официальная версия которого будет обнародована 20 февраля.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков высоко оценил выступление Гуменника в мужском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он назвал фигуриста большим молодцом. Сам российский спортсмен на своей странице в соцсети выразил благодарность болельщикам за поддержку во время Олимпийских игр. Гуменник также высказал надежду на дальнейшее совершенствование своего мастерства.

