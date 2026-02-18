В OBS рассказали, выступит ли Гуменник на олимпийском шоу в Италии

Российский фигурист Петр Гуменник не вошел в число приглашенных участников показательных выступлений на Олимпийских играх в Италии, сообщил ТАСС представитель Олимпийской вещательной службы (OBS). Собеседник агентства подтвердил, что спортсмена нет в списке участников гала-концерта, официальная версия которого будет обнародована 20 февраля.

Официальный список будет опубликован 20 февраля, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высоко оценил выступление Гуменника в мужском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он назвал фигуриста большим молодцом.

Кроме того, российский спортсмен на своей странице в соцсети выразил благодарность болельщикам за поддержку во время Олимпийских игр. Гуменник также высказал надежду на дальнейшее совершенствование своего мастерства.

Также итальянское издание Vogue включило российского фигуриста в список 15 наиболее запоминающихся костюмов для короткой программы, запустив голосование за лучший образ Олимпиады. Спортсмен предстал на льду в полупрозрачной блузе с объемными рукавами, декорированной алыми цветами.