Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 18:09

В OBS рассказали, выступит ли Гуменник на олимпийском шоу в Италии

Гуменника не позвали на показательные выступления в Италии

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский фигурист Петр Гуменник не вошел в число приглашенных участников показательных выступлений на Олимпийских играх в Италии, сообщил ТАСС представитель Олимпийской вещательной службы (OBS). Собеседник агентства подтвердил, что спортсмена нет в списке участников гала-концерта, официальная версия которого будет обнародована 20 февраля.

Официальный список будет опубликован 20 февраля, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высоко оценил выступление Гуменника в мужском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он назвал фигуриста большим молодцом.

Кроме того, российский спортсмен на своей странице в соцсети выразил благодарность болельщикам за поддержку во время Олимпийских игр. Гуменник также высказал надежду на дальнейшее совершенствование своего мастерства.

Также итальянское издание Vogue включило российского фигуриста в список 15 наиболее запоминающихся костюмов для короткой программы, запустив голосование за лучший образ Олимпиады. Спортсмен предстал на льду в полупрозрачной блузе с объемными рукавами, декорированной алыми цветами.

Петр Гуменник
фигуристы
Россия
Италия
выступления
Олимпийские игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мособлсуд отменил арест после трагедии в ИВС
Суд указал судье на ошибки при аресте погибшей в ИВС Алии Галицкой
«Это смех»: экс-игрок сборной России о возможных матчах с Мали и Гватемалой
Экс-нардеп ответил, когда может измениться ход переговоров по Украине
Стало известно, кого еще оставили без подарков на Олимпиаде
«Доехал до Варшавы»: еще один давний соратник Зеленского сбежал с Украины
Богатых москвичей к Масленице кормят дорогими и токсичными блинами
Автомобилист на полной скорости толкнул другую машину в толпу пешеходов
В OBS рассказали, выступит ли Гуменник на олимпийском шоу в Италии
Российские силовики задержали юных поджигателей сотовой вышки
Умер автор песен Михаила Круга
Крымчанина отправили на принудительное лечение после убийства матери
Раскрыто, обидится ли Трамп на Зеленского после нападок на партнеров США
Российская делегация вылетела в Москву после переговоров в Женеве
Зеленский поработил Украину. Куда пропали 2 миллиона уклонистов
Раскрыт хитрый план Украины по нефтепроводу «Дружба»
Задержанного главу комитета по госзаказу Петербурга могут отправить в СИЗО
«Ничем не отличается»: стоматолог назвал бесполезную процедуру
В РПЦ ответили, греховно ли брать кредит
«Другие как обезьяны»: Царев о переговорной группе Украины
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.