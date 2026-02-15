Зимняя Олимпиада — 2026
«Буду быстрее»: Гуменник обратился к поклонникам после Олимпиады

Гуменник поблагодарил поклонников за поддержку на Олимпиаде

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: РИА Новости
Российский фигурист Петр Гуменник в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поблагодарил поклонников за поддержку на Олимпийских играх в Италии. Он выразил надежду, что в дальнейшем его профессиональные навыки станут лучше.

Спасибо всем, кто верил, поддерживал и был рядом на этом пути в Милан. Надеюсь, дальше буду быстрее, выше и сильнее вместе с вами, — написал Гуменник.

Ранее Олег Гуменник, отец российского фигуриста, выразил гордость за выступление сына на Олимпийских играх в Италии, где спортсмен занял итоговое шестое место. Он отметил мужество и чистоту проката 23-летнего фигуриста.

Между тем серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду и хореограф Илья Авербух считает, что Гуменник немного ошибся в короткой программе. Он добавил, что и судьи «ему не благоволили».

До этого Гуменник пожаловался, что в Олимпийской деревне ему не хватает привычных средств для ухода за волосами. По его словам, также ему недостает фена, поскольку он решил, что организаторы обеспечат этим инструментом.

