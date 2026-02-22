«Да ну на фиг?»: Коростылев удивился «стратегии» норвежских лыжников на ОИ Коростелев призвал проверить не менявших лыжи в марафоне норвежцев на фтор

Норвежские спортсмены ни разу не меняли лыжи на протяжении всей дистанции олимпийского марафона на 50 км классическим стилем, этот факт удивил российского лыжника Савелия Коростелева. Он во время трансляции студии Okko в шутливой форме предложил проверить инвентарь скандинавов на наличие запрещенной фторсодержащей смазки, которая могла дать им преимущество в тяжелых погодных условиях.

Да ну на фиг? Они не меняли лыжи? Проверьте их на фтор, пожалуйста. Лыжи работали хуже от круга к кругу, очень сегодня тяжелая погода для сервиса, потеплело, мягко. Сегодня было ужасно просто, — сказал Коростелев в эфире.

В субботу российский лыжник финишировал пятым в самой продолжительной гонке лыжной программы Олимпиады в Италии. Весь пьедестал заняли норвежцы: золото завоевал Йоханнес Клебо, серебро и бронзу взяли Мартин Нюэнгет и Эмиль Иверсен. Россиянин уступил победителю более трех с половиной минут.

Использование фторсодержащих смазок запрещено Международной федерацией лыжного спорта из-за вреда для окружающей среды, однако проверки на наличие таких веществ проводятся выборочно. На этой Олимпиаде уже были случаи дисквалификации спортсменов за использование фтора.

Коростелев завершил свое выступление на Играх в Италии без медалей, его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне. В воскресенье в женском марафоне на 50 км выступит российская лыжница Дарья Непряева.

Ранее Коростелев после марафона на Олимпиаде в Италии признался, что чувствует сильную усталость и подавленность. Российский спортсмен отметил сложность условий гонки и был удивлен ранним отрывом норвежских спортсменов.