22 февраля 2026 в 00:01

«Ситуация сложная»: Финляндия признала бессилие Европы в давлении на РФ

Глава МИД Финляндии Валтонен: диалог между ЕС и РФ возможен, но есть препятствия

Флаг Финляндии Флаг Финляндии Фото: Global Look Press\Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын\Global Look Press
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью телекомпании Yle допустила возможность возобновления диалога между Евросоюзом и Россией в будущем. В то же время европейским столицам следует активизировать усилия по давлению на Москву в контексте украинского кризиса. Однако дипломату пришлось признать, что ситуация сложная и механизмов давления у Хельсинки нет.

Валтонен признала наличие серьезных препятствий. При этом она подчеркнула необходимость четко определить цели возможного диалога и распределение ролей его участников.

Конечно, в какой-то момент <…>. Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом и кто что делает, — пояснила Валтонен.

Комментируя процесс урегулирования на Украине, она выразила мнение, что страны Европы должны взять на себя более весомую роль в мирных инициативах.

Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что надежды Евросоюза на смену руководства в России совершенно неосуществимы. Политик считает, что ужесточение визового режима для граждан РФ направлено на провоцирование недовольства властями, причем политика Москвы в отношении Украины используется Брюсселем лишь как предлог для введения этих ограничений.

Евросоюз
Россия
Финляндия
Украина
