Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 23:08

Сборная Канады на последних минутах вырвала путевку в финал ОИ

Канадские хоккеисты обыграли сборную Финляндии и вышли в финал Олимпиады

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Сборная Канады стала первым финалистом олимпийского хоккейного турнира в Милане. В полуфинальном матче «кленовые листья» перевернули игру с финнами и завершили ее со счетом 3:2 в свою пользу.

Сборная Финляндии активно начала встречу и уже к середине матча вела 2:0 благодаря голам Микко Рантанена и Эрика Хаулы. Однако канадцы сумели переломить ход встречи в заключительном отрезке.

Сначала Сэм Райнхарт на 35-й минуте размочил счет, а защитник Ши Теодор на 51-й минуте восстановил равновесие. Кульминация противостояния наступила за секунды до финальной сирены: Натан Маккинон принес своей команде волевую победу, огорчив финского голкипера на 60-й минуте. Стоит отметить, что канадцы вынуждены были играть без своего капитана Сидни Кросби, который не попал в состав из-за травмы.

Теперь девятикратные олимпийские чемпионы (последний раз канадцы побеждали на Играх в Сочи в 2014 году) ожидают соперника по финалу. Второй финалист определится в противостоянии сборных Швеции и США.

Ранее легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито резко осудил отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2026. Он назвал отсутствие российских атлетов на турнире большой потерей для мирового спорта. Эспозито отметил, что без участия сильнейших игроков соревнование нельзя считать по-настоящему легитимным и значимым.

Канада
Финляндия
Олимпиада
хоккей
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польской спортсменке на Олимпиаде «искромсало» лицо коньком
«Было бы справедливо»: в ГД подняли вопрос потолка цен на такси
12 лет колонии кришнаиту-педофилу: о чем молчат адепты скандальной религии
Чемпион Украины по кикбоксингу погиб в зоне СВО
Семь российских аэропортов «захлопнулись» для полетов
В работе известной игровой платформы произошел сбой
Рухнувшая на Олимпиаде горнолыжница перенесла пятую операцию на ноге
«Растаскивают собаки»: пленный ВСУ рассказал о гибели сослуживцев
Имущество разработчика системы бронирования Leonardo перешло государству
Операторы в РФ будут отключать связь в определенных случаях
Сборная Канады на последних минутах вырвала путевку в финал ОИ
Атака БПЛА на Краснодарский край вечером 20 февраля: раненые, что известно
Глава РУСАДА намерена судиться с американской газетой
МЭР выступило с официальным заявлением после гибели туристов на Байкале
Блогер Варламов оказался в японской полиции после ДТП
Обломки украинского БПЛА рухнули возле ТЦ «Меридиан» в Краснодаре
Венгрия раскрыла, когда разблокирует кредит Украине
Захарова объяснила логику Запада при выборе Зеленского
Трамп высказался о будущей судьбе американских пошлин
Мирный житель стал жертвой удара дронов ВСУ под Белгородом
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.