Сборная Канады на последних минутах вырвала путевку в финал ОИ Канадские хоккеисты обыграли сборную Финляндии и вышли в финал Олимпиады

Сборная Канады стала первым финалистом олимпийского хоккейного турнира в Милане. В полуфинальном матче «кленовые листья» перевернули игру с финнами и завершили ее со счетом 3:2 в свою пользу.

Сборная Финляндии активно начала встречу и уже к середине матча вела 2:0 благодаря голам Микко Рантанена и Эрика Хаулы. Однако канадцы сумели переломить ход встречи в заключительном отрезке.

Сначала Сэм Райнхарт на 35-й минуте размочил счет, а защитник Ши Теодор на 51-й минуте восстановил равновесие. Кульминация противостояния наступила за секунды до финальной сирены: Натан Маккинон принес своей команде волевую победу, огорчив финского голкипера на 60-й минуте. Стоит отметить, что канадцы вынуждены были играть без своего капитана Сидни Кросби, который не попал в состав из-за травмы.

Теперь девятикратные олимпийские чемпионы (последний раз канадцы побеждали на Играх в Сочи в 2014 году) ожидают соперника по финалу. Второй финалист определится в противостоянии сборных Швеции и США.

Ранее легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито резко осудил отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2026. Он назвал отсутствие российских атлетов на турнире большой потерей для мирового спорта. Эспозито отметил, что без участия сильнейших игроков соревнование нельзя считать по-настоящему легитимным и значимым.