Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 22:23

Захарова объяснила логику Запада при выборе Зеленского

Захарова: Запад выбрал Зеленского из-за его беспринципности

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью «Вестям», что западные страны выбирали президента Украины Владимира Зеленского в качестве главы республики, руководствуясь «принципом беспринципности». По ее мнению, для реализации своих целей в отношении Киева им требовалась фигура, лишенная моральных и нравственных ориентиров.

Дипломат отметила, что нынешнее поведение Зеленского, включая использование нецензурной лексики, не должно вызывать удивления, поскольку полностью соответствует его сущности. Захарова подчеркнула, что таким образом он пытается уйти от неудобных вопросов о легитимности своей власти, осознавая реальное отношение к себе со стороны украинских граждан. По мнению Захаровой, распад личности Зеленского очевиден. Она сравнила его с чудовищем, лежащем на горе трупов соотечественников.

Да это и есть вот такой вот адский суперфинал <...> чтобы никто не смел потом заикнуться о героизации этого вурдалака, — констатировала представитель МИД РФ.

Ранее в ответ на выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности Захарова отметила, что именно президент Украины ответственен за гибель украинских военнослужащих, а не кто-либо из европейских лидеров. Поводом для реакции стали оскорбительные высказывания в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Мария Захарова
Владимир Зеленский
Запад
принципы
