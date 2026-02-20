Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 23:11

Операторы в РФ будут отключать связь в определенных случаях

Операторы в РФ теперь обязаны отключать связь по требованию ФСБ в особых случаях

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в закон «О связи», которые обязывают операторов приостанавливать оказание услуг по требованию Федеральной службы безопасности. Документ также освобождает компании от ответственности перед абонентами за перебои, вызванные выполнением таких распоряжений, следует из документа.

Операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение сети будет связано с соответствующим требованием ФСБ, — говорится в пояснительной записке к документу.

Конкретный перечень ситуаций, при которых спецслужба может инициировать отключение, будет определен нормативными актами главы государства. В ходе доработки законопроекта ко второму чтению формулировка претерпела изменения: первоначальный «запрос» ФСБ был заменен на более жесткое «требование», а упоминания правительства и «угроз безопасности» исключили из текста.

Ранее руководитель фракции «Новые люди» в Государственной думе Алексей Нечаев высказался о возможном усилении контроля за видеоиграми или об их запрете на территории России. По его словам, пока это делать не стоит, потому что игры позволяют геймерам «выпускать пар».

Владимир Путин
ФСБ
связь
требования
