Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, темой которого стало повышение эффективности фундаментальных и прикладных исследований в сфере обороны и безопасности, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства отметил значимость обсуждаемого вопроса.

У нас сегодня важный и очень интересный вопрос в повестке дня — о мерах по повышению эффективности фундаментальных и прикладных исследований в интересах обороны страны и безопасности государства, — подчеркнул Путин.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что военно-промышленный комплекс России является самым мощным в мире. Он отметил, что отрасль выдержала проверку на прочность. Кроме того, как заявил Медведев, противники России признали, что ни одна армия мира не располагает уникальными образцами вооружений, которые сегодня есть у РФ.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич между тем назвал российские войска очень сильными и опытными, а работу ВПК страны — отменной. Он подчеркнул, что Москва заслуживает очень серьезного отношения к себе.