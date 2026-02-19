Противники России признали, что ни одна армия мира не располагает уникальными образцами вооружений, которые сегодня есть у РФ, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на первом отраслевом окружном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. По его словам, эта продукция отечественного ВПК известна всем, передает РИА Новости.

Создали для нужд армии уникальные образцы вооружения. Они всем известны, и таких вооружений, во всяком случае многих из них, нет ни у одной армии мира. Самое важное, что наши враги это осознали, — высказался он.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» способна нейтрализовать американскую систему противоракетной обороны, в том числе благодаря возможности наносить удар по территории США через Южный полюс. Специалист также отметил, что крылатая ракета «Буревестник» и гиперзвуковой «Циркон» позволяют преодолевать самые совершенные оборонительные рубежи. По словам аналитика, арсенал России располагает обширным спектром средств для ядерного сдерживания потенциальных противников.