Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 16:13

Медведев раскрыл, чем выделяются ВС России среди армий мира

Медведев: противники Москвы признали мощь российского оружия

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Противники России признали, что ни одна армия мира не располагает уникальными образцами вооружений, которые сегодня есть у РФ, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на первом отраслевом окружном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. По его словам, эта продукция отечественного ВПК известна всем, передает РИА Новости.

Создали для нужд армии уникальные образцы вооружения. Они всем известны, и таких вооружений, во всяком случае многих из них, нет ни у одной армии мира. Самое важное, что наши враги это осознали, — высказался он.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» способна нейтрализовать американскую систему противоракетной обороны, в том числе благодаря возможности наносить удар по территории США через Южный полюс. Специалист также отметил, что крылатая ракета «Буревестник» и гиперзвуковой «Циркон» позволяют преодолевать самые совершенные оборонительные рубежи. По словам аналитика, арсенал России располагает обширным спектром средств для ядерного сдерживания потенциальных противников.

Дмитрий Медведев
ВС РФ
Россия
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кабальная реструктуризация»: Дерипаска оценил риски помощи «Самолету»
Медведев признал отставание России в сфере микроэлектроники
Сон по сезону: как менять текстиль весной, летом и зимой
В РЖД решили «избавиться» от многомиллиардных активов
Педиатр раскрыла неочевидную проблему у детей с ожирением
В Тайване настоятеля храма стошнило на президента в прямом эфире
Ледяной туман и холод до -10? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать
Буланова ответила, часто ли забывает тексты своих песен
«Обещал и сделал»: ски-альпинист Филиппов принес РФ первую медаль Олимпиады
Африканская страна объявила о переходе к новому этапу отношений с Россией
Автоэксперт напомнил, как вести себя на дороге в снегопад
Филиппинцев эвакуируют из-за природного катаклизма
В США заявили о провале европейского истребителя шестого поколения
Почти 30 рейсов отменили в Москве из-за мощного снегопада
В Швеции раскрыли, сколько выделят Украине
«Вне закона»: генерал об участии иностранных пилотов в конфликте на Украине
Ски‑альпинист Никита Филиппов: карьера, личная жизнь, серебро Олимпиады
Стало известно о приезде родителей Яниса Тиммы в РФ для суда с Седоковой
Волочкова рассказала, во сколько ей обошлась операция в Германии
«Я ничего не скрываю»: Ягудин порадовался провалу Плющенко
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.