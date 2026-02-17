Зимняя Олимпиада — 2026
Президент Латвии озвучил неожиданное мнение о России

Президент Латвии Ринкевич: российские войска сильны и опытны

Эдгар Ринкевич Эдгар Ринкевич Фото: IMAGO/Giannis Panagopoulos/Eur/Global Look Press
Российские войска очень сильны и опытны, а ВПК страны работает отменно, заявил РИА Новости президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, Москва заслуживает очень серьезного отношения к себе.

Мы не видим, чтобы Москва терпела поражение. Как лидер страны, которая граничит с Россией, я могу сказать, что мы должны очень серьезно относиться к ней. Мы видим, что российская армия очень сильна, что она приобрела опыт, что ее оборонная промышленность работает хорошо, — констатировал Ринкевич.

Ранее профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро заявил, что в Европе активизировалась политическая сила, призывающая к восстановлению диалога с Москвой. По словам эксперта, сопротивление нормализации отношений исходит от западных лидеров, которые боятся нанести ущерб собственной репутации. Он подчеркнул, что «устоявшаяся элита» слишком много инвестировала в конфронтационный курс, чтобы безболезненно от него дистанцироваться.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности сесть за стол переговоров с лидером России Владимиром Путиным, если этого потребуют интересы его страны. При этом он напомнил, что находится в российском розыске в связи со сносом памятников советским воинам.

